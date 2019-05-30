العاهل السعودي: برامج إيران النووية والصاروخية تهديد للأمن الدولي

دعا العاهل السعودي مساء هذا الخميس المجتمع الدولي لاستخدام كل الوسائل لمنع إيران من التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال الملك سلمان خلال اجتماع طارئ لدول الخليج العربية إن برامج إيران النووية والصاروخية تعتبر تهديدا للأمن الدولي وأن أنشطة طهران تقوض مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة.

وأضاف أن أفعال إيران تهدد الملاحة العالمية وإمدادات النفط العالمية وذلك في أعقاب هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة هذا الشهر.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

وزير الخارجية السعودي يقول هجمات الطائرات المسيرة على محطات الضخ التابعة لأرامكو هجمات "إرهابية"

وزير الخارجية السعودي: الهجوم على منشآت النفط في الخليج يجب التصدي له "بحزم"