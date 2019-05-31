شاهد: حرس الحدود يسجلون عبور أكبر قافلة للمهاجرين للأراضي الأمريكية

عبر مجموعة من المهاجرين الحدود الأمريكية إل باسو في تكساس الأمريكية، حسب ما أفادت به السلطات الأمريكية، الخميس.

وقال مسؤولو الجمارك وحماية الحدود إن المجموعة متكونة من 1036 مهاجرا عبروا الحدود بشكل غير قانوني في إل باسو، تكساس، في أكبر قافلة من حيث العدد التي يتم تسجيلها من قبل السلطات.

الحادثة تمثل علامة على أن المهاجرين يأتون بشكل متزايد وفي مجموعات كبيرة.

وقالت دورية الحدود إنها عثرت على 180 مجموعة تضم أكثر من 100 شخص منذ أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 13 في فترة الاثني عشر شهرًا السابقة واثنتين في العام السابق.

ويظهر شريط فيديو لمراقبة الحدود شاركه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر الأشخاص الذين يعبرون تحت سياج ليحطوا على الأراضي الأمريكية قبل أن ينتظروا حراسا ليقوموا بنقلهم.

وعلق ترامب قائلا : " قام حرس الحدود، أمس، بالقبض على أكبر مجموعة من الأجانب غير الشرعيين على الإطلاق: 1036 شخصًا عبروا الحدود بشكل غير قانوني في إل باسو حوالي الساعة 4 صباحًا. يحتاج الديمقراطيون إلى الوقوف إلى جانب دورياتنا الحدودية المدهشة و إصلاح الثغرات الموجودة على حدودنا"

وقالت السلطات إن الأمر استغرق حوالي خمس دقائق حتى يعبر الجميع في حدود الساعة الرابعة صباحا من يوم الأربعاء بالقرب من وسط مدينة إل باسو.

وتضم المجموعة 934 شخصاً في أُسر و63 طفلاً غير مصحوبين بذويهم و39 شخصًا بالغًا، وكان معظمهم من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وبدأت مجموعات كبيرة من المهاجرين تظهر العام الماضي في جنوب غرب نيو مكسيكو المعروفة باسم بوث هيل وهي شائعة بشكل متزايد على طول الحدود.

السلطات الأمريكية غير متأكدة من السبب وراء تفاقم عدد قوافل المهاجرين بتلك المنطقة لكن تضع تكهنات بأن المهربين ربما يحاولون التشويش على دوريات الحدود، من أجل إيجاد فتحات وثغرات على الحدود.

وقالت السلطات إن دورية الحدود قد واجهت 46 مجموعة تضم أكثر من 100 شخص في شهر مايو وحده.

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