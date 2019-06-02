لا تعليق: لحظة اصطدام الباخرة السياحية بالقارب في البندقية في إيطاليا

بتصوير خارجي هذه المرة، تداولت وسائل الإعلام لحظة اصطدام باخرة سياحية عملاقة برصيف وقارب سياحي في مجرى نهري مزدحم في مدينة البندقية الإيطالية. وتسبب حادث الاصطدام في إصابة خمسة أشخاص على الأقل بجروح بحسب آخر الأخبار. ووقع الاصطدام عند حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح هذا الأحد في قناة ديلا جيديكا، وهي ممر مائي رئيسي يفضي إلى ميدان سان ماركو الشهير شمال شرقي المدينة الإيطالية. وأظهر تسجيل مصور للحادث السفينة السياحية وهي عاجزة على ما يبدو عن كبح جماح سرعتها، ما أدى إلى اصطدامها بقوة بقارب نهري صغير قبل أن ترتطم بالرصيف فيما فر العشرات للنجاة بحياتهم في فزع. وتعتبر مدينة البندقية من بين أشهر مواقع الجذب السياحي والسفن السياحية على السواء خاصة خلال موسم السياحة الصيفي.