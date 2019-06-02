مصلون فلسطينيون ينتفضون ضد اقتحام متطرفين من اليهود ساحات المسجد الأقصى

شهدت ساحات المسجد الأقصى يوم الأحد مواجهات بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، التي كانت ترافق يهودا متطرفين تجاوز عددهم 800، دخلوا إلى ساحات المسجد من باب المغاربة. وقال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى إن "إسرائيل تريد تغيير الوضع الراهن الذي يمنع دخول جولات سياحية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك"، مبينا "أن المتطرفين الذين اقتحموا المسجد قاموا بالغناء والرقص داخل ساحات المسجد الأقصى لاستفزاز المصلين". وأوضح الشيخ الكسواني أن "قوات الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة اعتدت على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك".