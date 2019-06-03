شاهد: هكذا تستعد بنغلاديش للاحتفال بعيد الفطر

مع قرب حلول عيد الفطر، اكتظت أسواق دكا عاصمة بنغلادش بالمتسوقين لشراء الملابس الجديدة وغيرها من المستلزمات. ومن المتوقع أن يوافق عيد الفطر في الدولة الآسيوية يوم الأربعاء، وذلك يتوقف على رؤية الهلال.

ويرتدي الجميع في العيد ملابس جديدة، والخيار الأفضل بالنسبة للنساء هو الساري. ولم يقتصر التبضع على النساء، إذ أقبل الرجال على شراء احتياجاتهم من ملابس جديدة، وقبعات تنوعت في ألوانها وتصميماتها.

ويقبل الأولياء مع أطفالهم على الأسواق المحلية الموجودة في الشوارع لأنها تبيع الملابس بسعر أرخص. وفي موقع آخر، جلست نساء ينقشن رسم الحناء على أيدي الفتيات والسيدات، وهو تقليد منتشر في العديد من البلدان الآسيوية.

ويتوقع أن تشهد العاصمة دكا كثافة مرورية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار توافد المواطنين على الأسواق، لاستكمال التبضع استعدادا لعيد الفطر.

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