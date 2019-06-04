شاهد: ترامب يحظى باستقبال ملكي فاخر في لندن

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في حديقة قصر باكنغهام الكبرى مع حرس الشرف الذي شكله حراس غرينادير يرتدون قبعات تقليدية من الدببة. وتم إطلاق التحية الملكية للأسلحة النارية من غرين بارك القريبة من برج لندن كجزء من البروتوكول الزيارة الرسمية، وهي واحدة من أقوى الاستقبالات التي يمكن لبريطانيا منحها لزعماء أجانب. أقيم الحفل تحت سماء زرقاء صافية على الحديقة الفسيحة بجانب القصر المؤلف من 775 غرفة وهو المقر الرسمي للملكة.