شاهد: تحطم طائرة شراعية على سطح بيت في الولايات المتحدة

تحطمت طائرة شراعية على سطح أحد المنازل في مدينة دانبري، في كونيتيكت الأميركية يوم أمس، الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة طياريها بجروح طفيفة. وبحسب ما تقوله السلطات لم يسقط جرحى آخرون في الحادثة، ولم يصب ساكنو البيت الذي عليه تحطمت الطائرة بأذىً.

ويشير مصدر في الشرطة إلى أن الطائرة أقلعت من مطار دنبري قبل أن تفقد قوة دفعها فوق المدينة، ما دفع بقائديها إلى محاولة الهبوط بها، ولكن العملية كانت شبه مستحيلة بحسب المصدر نفسه.

ومن المعروف هناك عدة أنواع من الطائرات الشراعية، بعضها بمحركات ولكن الأغلبية من دون محرك، وهي تعتمد على الدفع الهوائي.

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