شاهد: في ذكرى إنزال النورماندي.. استعراض عسكري شمال فرنسا بحضور ترامب وماكرون

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعراضا عسكريا بكولفيل سور مير في شمال فرنسا إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينتيْهما بمناسبة الذكرى الـ 75 لإنزال النورماندي.

وأثنى ترامب على قدامى المحاربين الأمريكيين في كلمة ألقاها بالمناسبة كما زار مقبرة لضحايا الحرب الأمريكيين تطل على شاطئ أوماها، حيث قُتل 2500 جندي أمريكي بنيران المدافع الرشاشة والمدفعية الألمانية في السادس من يونيو-حزيران 1944، في اليوم الأول لهجوم قوات التحالف لطرد النازيين من فرنسا.