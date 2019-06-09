شاهد: ناشطو حقوق الحيوانات في فرنسا يطالبون بإغلاق المسالخ لتوفير حماية أكبر للحيوانات

طالبت مجموعة من ناشطي حقوق الحيوان في فرنسا بإغلاق المسالخ في جميع أنحاء البلاد لتوفير حماية أكبر للحيوانات. وقام ناشطون برشّ دلاء تحتوي على سائل أحمر في نصب ساحة الجمهورية في العاصمة باريس في إشارة إلى دماء الحيوانات التي تذبح يوميا ويتمّ توجيهها إلى الاستهلاك.

وجاء هذا التحرك في اعقاب المسيرة الشعبية التي قادها المئات ودعوا خلالها إلى "عدم استهلاك اللحوم"، والتي جاءت بدورها بعد أسابيع من إدانة رئيس أحد المسالخ في ألاس بجنوب فرنسا بسوء معاملة الحيوانات في المسلخ حيث تمّ تغريمه بمبلغ 1200 يورو، وقد اعتبرت جمعيات حماية الحيوانات أن الحيوانات تعامل بشكل لاإنساني في المسالخ.