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شاهد: ناشطو حقوق الحيوانات في فرنسا يطالبون بإغلاق المسالخ لتوفير حماية أكبر للحيوانات

طالبت مجموعة من ناشطي حقوق الحيوان في فرنسا بإغلاق المسالخ في جميع أنحاء البلاد لتوفير حماية أكبر للحيوانات. وقام ناشطون برشّ دلاء تحتوي على سائل أحمر في نصب ساحة الجمهورية في العاصمة باريس في إشارة إلى دماء الحيوانات التي تذبح يوميا ويتمّ توجيهها إلى الاستهلاك.

وجاء هذا التحرك في اعقاب المسيرة الشعبية التي قادها المئات ودعوا خلالها إلى "عدم استهلاك اللحوم"، والتي جاءت بدورها بعد أسابيع من إدانة رئيس أحد المسالخ في ألاس بجنوب فرنسا بسوء معاملة الحيوانات في المسلخ حيث تمّ تغريمه بمبلغ 1200 يورو، وقد اعتبرت جمعيات حماية الحيوانات أن الحيوانات تعامل بشكل لاإنساني في المسالخ.

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شاهد: اندلاع حريق مهول في برج قيد البناء في العاصمة البولندية وارسو

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شاهد: اندلاع حريق مهول في برج قيد البناء في العاصمة البولندية وارسو

قضى رجال الإطفاء في بولندا ساعات طويلة وهم يحاولون إخماد الحريق المهول الذي شبّ في برج قيد الإنشاء في العاصمة واسو، ولأن البرج لا يحتوي على سلالم، فقد لجأ رجال الإطفاء إلى استخدام السلالم الخاصة بهم لإحتواء الحريق.