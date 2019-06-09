الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار جازان السعودي بطائرة مسيرة

ذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد 9 يونيو/حزيران أن الحركة المتحالفة مع إيران شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار جازان السعودي قرب الحدود مع اليمن.

وأضاف في تغريدة نقلا عن مصدر بسلاح الجو المسير، أن الهجمات الجوية على المطار "استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن".

ولم يصدر بعد تأكيد من السعودية فيما يتعلق بالهجمات.

للمزيد على يورونيوز:

غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية تستهدف مواقع أسلحة في صنعاء

شاهد: الجماعات المتحالفة مع قوات التحالف العربي تشن هجوما على مواقع الحوثيين في تعز

التحالف: الحوثيون استهدفوا منشأة مدنية في نجران

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: