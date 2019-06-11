تونس ترفض استقبال مهاجرين عالقين قبالة سواحلها منذ نحو أسبوعين

قالت جمعية الهلال الأحمر التونسي إن سفينة تقل 75 مهاجرا أغلبهم من بنغلادش ما‭ ‬زالت عالقة قبالة السواحل التونسية، بعد أن رفضت تونس السماح لها بالرسو في موانئها منذ 12 يوما.

وأنقذت سفينة مصرية المهاجرين نهاية الشهر الماضي قبالة السواحل التونسية، بعدما أبحروا من شواطئ ليبيا باتجاه أوروبا.

وقال منجي سليم المسؤول بالهلال الأحمر التونسي لرويترز: "المهاجرون عالقون في البحر منذ 12 يوما قبالة سواحل جرجيس، بعد أن رفضت السلطات التونسية السماح للسفينة المصرية التي أنقذتهم بالرسو في موانئها".‭‭‭‭ ‬‬‬‬وأضاف القول: "إن وضعهم "مقلق".

ويوجد 64 مهاجرا ممن هم على متن السفينة من بنغلادش، بينما البقية من المغرب ومصر والسودان. وتقول السلطات المحلية في ولاية مدنين إن مراكز إيواء المهاجرين بالمنطقة مكتظة، ولا يمكنها استقبال المزيد. وقال مصدر رسمي لرويترز إن هؤلاء المهاجرين يرفضون تلقي المساعدات، ويطلبون فقط نقلهم لأوروبا.‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وغرقت الشهر الماضي سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة السواحل التونسية بعد أن أبحرت من ليبيا، ما أدى إلى مقتل 65 شخصا على الأقل، وفقد العشرات.

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