شاهد: متظاهرون يحاولون اقتحام البرلمان في هونغ كونغ.. والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

وقعت مواجهات بين المحتجين والشرطة في هونغ كونغ بعد أن حاول آلاف المتظاهرين الدخول إلى مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المتهمين إلى السلطات المركزية في الصين لمحاكمتهم. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات لمنع تقدم المتظاهرين إلى المباني الحكومية.

وزادت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة قبيل انقضاء المهلة التي حددها المحتجون للحكومة لسحب مشروع القانون. وقام متظاهرون آخرون باستخدام المظلات الشمسية كدروع للاقتراب من قوات الأمن.