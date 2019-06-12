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السودان يستدعي السفير البريطاني على خلفية تغريدات أطلقها

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بقلم:  Euronews 
مواطن سوداني يرفع العلم السوداني في الخرطوم
مواطن سوداني يرفع العلم السوداني في الخرطوم -
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REUTERS/Stringer
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ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن وزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني في الخرطوم اليوم الأربعاء للاحتجاج على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في البلاد.

وكتب السفير البريطاني عرفان صديق على تويتر يوم أمس، الثلاثاء، بعد محاولات لفض اعتصام المحتجين في السودان "قتل 19 طفلاً في الأيام التسعة الأخيرة يجب أن يدفع كل أولئك المسؤولين عن العنف الدائر أن يفكروا مليا ومطولاً في أعمالهم. نحتاج إلى اتفاق سياسي وإلى إنهاء العنف فوراً".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة (سونا) إن الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع "الأعراف الدبلوماسية الراسخة".