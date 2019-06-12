بحضور كلينتون وقائد الناتو السابق.. كوسوفو تحتفل بمرور 20 عام على "التحرير"

احتفلت كوسوفو بالذكرى العشرين لنشر قوات الناتو (منظمة حلف شمال الأطلسي) في عملية ساعدت في وقف الحملة العسكرية الصربية ضد ألبانيا وأسفرت عن مقتل 10 آلاف شخص. وانتهت حرب كوسوفو بين عامي 1998 و1999 بحملة جوية للناتو استمرت 78 يوما. كما أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 ويعترف باستقلالها 115 دولة. وانضم إلى الاحتفال، الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت والقائد السابق لحلف الناتو ويسلي كلارك إضافة إلى آخرين في ميدان سكندربيو بوسط العاصمة بريشتينا. وقال كلينتون إن هذه التجربة هي "أكبر شرف في حياتي أن أقف معكم ضد التطهير العرقي ومن أجل الحرية".