شاهد: اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في هونغ كونغ

لم تتردد الشرطة في هونغ كونغ في استخدام الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية لتفريق جموع المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبني البرلمان احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل، يقضي بتسليم المطلوبين إلى الصين. ويبدو أن حكومة هونغ كونغ ما زالت مصرة على تمرير المشروع الذي سيتمّ التصويت عليه في الـ 20 من هذا الشهر. وقام المحتجون بإغلاق الطرق الرئيسية القريبة من المباني الحكومية واشتبكوا مع قوات مكافحة الشعب وحمل البعض منهم المظلات الشمسية لتفادي الغازات المسلة للدموع. قذفوا رجال الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى.