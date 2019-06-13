"آرت دبي" مكان لتلاقي فنون الغرب والشرق

تذخر دبي بمشهد فني متنوع، إذ تضم معارضا للفن المعاصر وصالات للفنون الجميلة، فضلا عن أنها تستضيف كل عام مهرجان "آرت دبي"، وهو أشهر معرض فني دولي في الشرق الأوسط.

بابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي أخبر يورونيوز عن هذا النشاط الثقافي : "في هذا التوقيت من العام، يأتي المجتمع الفني العالمي قاطبة إلى دبي للمشاركة في هذا المشروع".

ويعد آرت دبي موعدا مهما في التقويم الثقافي لأنه يضم أعمالًا من 42 دولة، ويتيح للزوار التعرف على إبداعات نحو 500 فنان من مختلف الجنسيات.

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فود، فنان إسباني أخبرنا عن مشاركته هذا العام: "المشاركة هنا أمر مهم جدا بالنسبة إلي. لأنها أولُ مرة أغادر فيها أوروبا لإقامة معرض فردي كهذا. أمر عظيم أن تراهن صالة فنية على فنان واحد فقط، فهذا يمنحني فرصة أكبر للتعريف بأعمالي".

ميكيله تشاتشوفيرا، فنان إيطالي مقيم في باريس أخبرنا : "توجد هنا وجهة نظر مختلفة بالمقارنة مع المشهد الفني الأوروبي أو الأميركي. كما أن الناس يهتمون بالمشهد الفني بصورة عامة، وليس فقط في الشرق الأوسط والمنطقة".

بابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي يعتقد أن دبي تملك المقومات لتصبح علامة فارقة في مجال الفنون : "تتربع دبي في مكانة مهمة عالميا. وأظن أن البلد أصبح يملك الهيكلية اللازمة للتقدم أكثر فأكثر".

السركال أفنيو

يضم حي "القوز" العديد من المعارض الفنية في "السركال أفنيو"، وهو واحد من أهم محاور الفنّ المعاصر. فما كان في الماضي شارعا مهملا للمستودعات، أصبح الآن موطنا للنحاتين والرسامين المحليين الذين يعرضون إبداعاتهم في صالات عرض متطورة.

شيرين أتاسي، مديرة مؤسسة أتاسي للفنون والثقافة أخبرتنا عن هذا الشارع الفني: "السركال أفنيو يمثل عائلة بالنسبة إلينا على المستوى الشخصي. إنه يتيح تنظيم معارض بمستوى عالمي، فضلا عن تنظيم برامج لزيارة المعارض والمبادرات والإقامات فنية، كل هذا يدفع بدبي إلى الأمام".

من السركال أفنيو نتجه إلى مركز "فن جميل"، وهو مساحة إبداعية وصفت بأنها ستغير مجتمع الفنون المحلي. فهي أول مؤسسة غير تجارية وغير حكومية، بل تعمل بتفويض مدني.

سلطان سعود القاسمي، ناقد وصحافي مختص في مجال الفن قال عن النشاط الإبداعي في دبي: "توفر دبي بيئة فنية متكاملة. إنها تنظم إقامات فنية، وتوفر تعاملات تجارية فنية. وتضم استوديوهات للفنانين. والآن يتم افتتاح مؤسسات لجمع الأعمال الفنية مثل مركز "فن جميل".".

إنها واحدة من أكثر المدن تنوعا في العالم، وتشكل نقطة تلاقي بين الغرب والشرق! دبي تؤسس لنفسها مكانة كمركز ثقافي مرموق في مجتمع الفنون العالمي.