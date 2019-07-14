شاهد: فنان كرواتي يرسم أشكالاً هندسية رائعة وبالغة التعقيد على الرمل

في نهاية شهر حزيران/يونيو الفائت بدأت تظهر أشكال رسوم هندسية عند مصب نهر نيريفاتا، على الساحل الغربي لكرواتيا. هذه الرسوم والزخرفات من أعمال الفنان الكرواتي نيكولا فالر، وتمّ رسمها ضمن فعاليات مهرجان "زين أوبوزين أرت"، الذي يقام سنوياً على شواطئ بلدة "أوبوزين" التي لا تبعد كثيراً عن دوبروفنيك.

وقام فالر برسم أشكال هندسية مختلفة في كل صباح على مدى ثلاثة أيام، وكان المدّ يمحيها بطبيعة الحال في آخر النهار.

مهرجان "أوبوزين" بدأ في العام 2014 في أرض خصبة زراعياً في الجنوب الكرواتي، وكان بالإمكان مشاهدة الرسوم والأشكال والجداريات التي حضّرها الفنانون، في البلدة وخارجها.

ويقول إيفان أنيتشيتش، أحد المنظمين الأساسيين للمهرجان، إنه يهدف إلى دفع الشباب الكرواتي إلى البقاء في أرضه "إذ هاجر البلاد إلى أوروبا الغربية والشمالية مئات الآلاف منهم منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2013".

ويضيف أنيتشيتش أن المهرجان حظي بمشاركة فنانين من دول بلقانية أخرى، والأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية، في الماضي.