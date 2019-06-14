شاهد: من سباق الكراسي بهانيو اليابانية إلى ترقب إعصار فايو بباكستان

اليابان: مدينة هانيو تنظم سباق كراسي المكاتب

نظمت مدينة هانيو اليابانية سباق الجائزة الكبرى لكراسي المكاتب. وسبق وأن شهدت اليابان تنظيم هذا السباق، الذي استلهم منظموه فكرته من سباقات الفورمولا واحد ومنافسات التحمل، قبل عشرة أعوام.

وشارك أكثر من 50 فريقا في هذه المنافسة بمعدل 3 أعضاء لكل فريق حيث قام المتسابقون بدفع كراسي المكاتب إلى الخلف عن طريق الأرجل لمسافة تصل إلى 200 متر.

كولومبيا: أسماء القتلى تملأ ميدان بوليفار في بوغوتا

قامت الفنانة الكولومبية دوريس سالسيدو بحملة فنية إلى جانب عدد من الفنانين أطلقت عليها اسم "محطم"، في ميدان بوليفار بوسط العاصمة بوغوتا، ويسلط الضوء على قتل نشطاء في كولومبيا على مدار العامين الماضيين.

وحطمت سالسيدو وبقية الفنانين والمتطوعين ألواحا زجاجية واستخدموا الزجاج المهشم لكتابة أسماء 165 ناشطا لقوا حتفهم في أعقاب اتفاق السلام الموقع في أواخر العام 2016.

ألمانيا: قطع من البرد بحجم الحجارة بالقرب من ميونيخ

أظهرت صور تساقط حبات من البرد بحجم قطع الحجارة على نهر أميرسي بالقرب من ميونيخ الألمانية. وشهدت منطقة بافاريا سقوط أمطار غزيرة مؤخرا، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات ومصرع شخص واحد على الأقل حيث فقد سائق السيطرة على سيارته بسبب الأمطار.

الصين: الاحتجاجات مستمرة في هونغ كونغ

تحولت المظاهرات الاحتجاجية في هونغ كونغ، والتي انطلقت احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم الموقوفين إلى الصين، إلى مواجهات حقيقية بين بين الشرطة والمحتجين حيث اندلعت مواجهات عنيفة استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق جموع المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى المجلس التشريعي حيث يتم التصويت على مشروع القانون.

روسيا: توقيف مئات المؤيدين للصحفي غولونوف في موسكو

قامت الشرطة الروسية بتوقيف مئات المؤيدين للصحفي إيفان غولونوف في العاصمة موسكو خلال قيامهم بمسيرة سلمية دون ترخيص. وأشار مراقبون إلى أن المسيرة ضمّت حوالي ألف مشارك وقد تزامن ذلك مع مناسبة وطنية في روسيا. وهتف المحتجون في وجه الشرطة: "أنتم مجرمون" و"أوقفوا إرهاب الشرطة".

باكستان: الباكستانيون يترقبون إعصار فايو عبر سواحل كراتشي

دعت السلطات الباكستانية الصيادين إلى توخي الحذر في بحر العرب هذا الأسبوع، على خلفية إعصار فايو الذي يعصف بالهند، والذي قد يمتد إلى مقاطعة كراتشي المجاورة. ورغم أن الإعصار لم يلحق أضراراً كبيرة بميناء المدينة، إلا أنّ السلطات حذرت من أن الحالة الجوية يمكن أن تؤدي إلى عواصف ماطرة ورملية في جميع أنحاء منطقة السند الجنوبية.