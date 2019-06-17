(من إن بلاك: انترناشيونال) يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الخيالي العلمي الكوميدي الجديد "رجال ذوو سترات سوداء: كل العالم "(من إن بلاك: انترناشيونال) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 28.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريس هيمسوورث وتيسا طومسون وليام نيسون وإيما طومسون وريبكا فيرجسون ومن إخراج إف. غراي غراي.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" (ذا سيكرت لايف أوف بيتس) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 23.8 مليون دولار.

واحتفظ فيلم الخيال "علاء الدين" بالمركز الثالث للأسبوع الثاني محققا إيرادات بلغت 16.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي.

وتراجع فيلم الحركة "عنقاء الظلام" (دارك فينكس) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت تسعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة جيمس مكافوي ومايكل فاسبندر وجينيفر لورنس ونيكولاس هولت ومن إخراج سيمون كينبرج.

واحتفظ الفيلم الموسيقي (روكيتمان) بالمركز الخامس للأسبوع الثاني مسجلا إيرادات بلغت 8.8 مليون دولار.

الفيلم بطولة تارون إجيرتون وجيمي بيل وريتشارد مادين وبرايس دالاس هوارد ومن إخراج ديكستر فليتشر.

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