شاهد: مصلون يرتدون خوذا واقية يحضرون أول قداس في نوتردام منذ الحريق المدمر

حضرت مجموعة صغيرة من المصلين ترتدي الخوذ الواقية قداسا في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية في أول صلاة تقام فيها منذ حريق ألحق أضرارا جسيمة بالمبنى الأثري قبل شهرين.

وتحرص القيادات الكنسية على مظاهر تخطي واقعة الحريق مع تدفق تبرعات للمساعدة في ترميم الكاتدرائية.

وقالت الحكومة الفرنسية إن أقل من عشرة بالمئة من التبرعات التي تعهد بها أثرياء ورجال أعمال وآخرون، وتبلغ قيمتها 850 مليون يورو، وصلت للكاتدرائية حتى الآن.

وأقيم القداس في قاعة جانبية إحياء لذكرى إعلان الكاتدرائية مكانا للعبادة. واقتصر عدد الحضور على نحو 30 شخصا ارتدوا الخوذ الواقية لضمان سلامتهم.

وأدى الحريق الذي نشب في 15 أبريل نيسان إلى انهيار سقف وبرج المبنى الذي يعد تحفة معمارية مما أثار حالة من الحزن والأسى في أنحاء العالم وجذب تعهدات بملايين اليورو لتمويل أعمال إعادة البناء والترميم.