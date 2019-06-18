وزير الخارجية السوري: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع الجيش التركي

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الثلاثاء إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا.

وأضاف المعلم أن تركيا تتواجد في مناطق سورية "أحق للجيش السوري أن يكون فيها".

وأدلى المعلم بهذه التصريحات في الصين خلال إفادة صحفية مقتضبة مع وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي.

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين تدعو كل الأطراف لضبط النفس وتهدئة التوتر في منطقة الخليج، في ظل مواجهة بين إيران والولايات المتحدة بعد هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقال وانغ للصحفيين خلال إفادة إن الصين تأمل ألا تسارع إيران إلى التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

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