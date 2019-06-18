لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

سوريا

وزير الخارجية السوري: لا نسعى لمواجهة مسلحة مع الجيش التركي

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
المعلم برفقة نظيره الصيني
المعلم برفقة نظيره الصيني -
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الثلاثاء إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا.

وأضاف المعلم أن تركيا تتواجد في مناطق سورية "أحق للجيش السوري أن يكون فيها".

وأدلى المعلم بهذه التصريحات في الصين خلال إفادة صحفية مقتضبة مع وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي.

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين تدعو كل الأطراف لضبط النفس وتهدئة التوتر في منطقة الخليج، في ظل مواجهة بين إيران والولايات المتحدة بعد هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقال وانغ للصحفيين خلال إفادة إن الصين تأمل ألا تسارع إيران إلى التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

إقرأ أيضاً:

اتهام إيراني للسعودية باتباع النهج العسكري في الشرق الأوسط