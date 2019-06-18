شاهد: محاكاة لمعركة رواية "ذا هوبيت" في غابة بجمهورية التشيك

في محاكاة لرواية وسلسلة أفلام "ذا هوبيت" أو "The Hobbit" اشتبكت جيوش مؤلفة من حوالي 1000 مقاتل منهم "الأقزام والعفاريت والجان" إلى جانب البشر في غابة في الريف التشيكي يوم السبت 15 يونيو، في إعادة إحياء معارك الرواية الخيالية التي ألفها جيه آر آر تولكين. ولم يتم إراقة دماء في المعركة التي استخدم فيها المقاتلون أسلحة مصنوعة من الرغوة ومواد لينة أخرى وتنظم هذه المعركة بشكل سنوي منذ عام 2000. وبحسب الرواية تجتمع جيوش البشر والأقزام والجان في البداية للقتال من أجل السيطرة على كنز الأقزام، قبل أن تتصدى لحشود من الجان.