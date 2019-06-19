الجبير: تقرير الأمم المتحدة بشأن خاشقجي يحوي تناقضات ويشتمل على مزاعم بلا أساس

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء إن تقرير الأمم المتحدة حول مقتل الكاتب جمال خاشقجي يحوي تناقضات ويشتمل على مزاعم بلا أساس.

وكان التقرير الأممي قد أعلن عن توصل المحققين إلى دلائل تشير إلى تورط مسؤولين سعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وشدد الجبير على حسابه بموقع تويتر أن القضاء السعودي فقط له سلطة نظر قضية خاشقجي مضيفاً أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم واستمرار التحقيق بالقضية.

3- المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) June 19, 2019

ودعت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.

وشوهد خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد وكان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست، لآخر مرة عند القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول حيث كان سيتسلم وثائق قبل زواجه.

وقال النائب العام السعودي إن جثته قطعت ونُقلت من المبنى. ولم يتم العثور على رفاته.

وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر "خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

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