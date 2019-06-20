شاهد: غرينبيس توجه رسالة عملاقة لقادة الاتحاد الأوروبي "الوقت ينفذ"

"الوقت ينفذ" .. شعار سلّطه نشطاء مجموعة السلام الأخضر "غرين بيس" البيئية باستخدام جهاز عرض ضوئي على البناء الكبير الذي يستضيف قمة بروكسل في بلجيكا يوم الأربعاء 19 يونيو - حزيران، حيث يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي وستعطى أولوية الحوار لموضوع الانبعاث الكربوني.

يحاول الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات غاز الكربون لتصبح معدومة بنهاية عام 2050. مع مخاوف إشهار حق النقض (الفيتو) من قبل دول أعضاء مثل بولونيا. ويقول مسؤولون من غرينبيس إن ما بقي من فسحة أمل لتغيير مسار تغير المناخ ضئيل جدا.