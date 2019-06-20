شاهد: فن الغرافيتي يفجر شوارع لاباز في بوليفيا بالألوان

بألوان فاقعة وخطوط متقنة تتمايل على جدران الأبنية المصنوعة من الطوب، طرّزت رسومات لبائعات التوابل والطيور الطنانة المشهد المدني في أحياء مركز لاباز في بوليفيا.

مشروع Mi Qhatu السياحي هو جزء من مبادرة في ولاية هيدالغو المكسيكية، كلف 4.5 مليون دولار أمريكي وتضمن جداريات (غرافيتي) ملأت أحياء عديدة والطريق التي يقطعها القطار المعلق (تلفريك) بين لاباز وألتو المتاخمة.

إحدى القاطنات قالت بحبور "أنا أعيش في الحي منذ 50 سنة وها هم قد رسموا بيتي على الجدران، سأكمل حياتي بسعادة الآن."