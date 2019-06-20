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20 مفقودا من قارب يقل 49 مهاجراً عثر عليه قبالة السواحل الإسبانية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
20 مفقودا من قارب يقل 49 مهاجراً عثر عليه قبالة السواحل الإسبانية
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لا تزال خدمات الإنقاذ الإسبانية تبحث عن 20 مفقودا على الأقل من قارب للمهاجرين تقاذفته الأمواج عُثر عليه في البحر المتوسط يوم أمس الأربعاء بعدما أنقذت سفينة ركاب 27 آخرين كانوا على متنه.

وقالت خدمات الإنقاذ إنها تلقت بلاغا بفقدان هذا القارب يوم الثلاثاء وإن 49 شخصا كانوا على متنه عند انطلاقه من شمال شرق المغرب. وعثرت سفينة ركاب على القارب بعد ظهر يوم الأربعاء وأنقذت 27 شخصا كانوا على متنه. ونُقل ستة منهم بواسطة هليكوبتر.

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وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن عدد الوافدين بصورة غير مشروعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض من أكثر من مليون شخص في عام 2015 إلى حوالي 141500 شخص في العام الماضي. وعبر أقل من 23 ألف لاجئ ومهاجر البحر إلى أوروبا حتى الآن هذا العام.