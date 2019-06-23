شاهد: فتح باب خزانته فكانت في انتظاره مفاجأة

تخيل أن تفتح باب خزانتك وتجد دبا مستلقيا في أحد رفوفها العلوية.

هذا ما قاله ضابط شرطة في مقاطعة ميسولا بالولايات المتحدة يوم 21 يونيو، بعد أن تلقى مكالمة مفادها أن صاحب منزل في المقاطعة تفاجأ بوجود دب في منزله.

وبحسب مقطع فيديو وصور نشرتها صفحة الشرطة على فيسبوك، يظهر فيها دب أسود صغير مستلقٍ على رف في خزانة صغيرة.

A video from today’s bear adventure! Publiée par Missoula County Sheriff's Office sur Vendredi 21 juin 2019

أما عن وصوله إلى الرف العلوي للخزانة، فبعد محاولات عدة لإخراجه، والتي يبدو أنها أزعجت الزائر النعسان، بدأ الدب بتدمير الغرفة، لكنه بعد فترة قصيرة بدأ يشعر بالنعاس فتسلق إلى الرف العلوي في الخزانة للحصول على قيلولة.

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عاملون في حديقة مونتانا للأسماك والحياة البرية وصلوا إلى الموقع ونقلوه إلى مكان آخر.