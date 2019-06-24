وزير المالية: تفعيل الموازنة رسالة مهمة على جدية لبنان

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يوم الاثنين، إن من المهم للحكومة أن تبعث "رسالة واضحة خلال الأيام المقبلة على الجدية" بإقرار موازنة عام 2019 التي تهدف إلى خفض العجز.

وتخضع الموازنة، التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، للمناقشة في البرلمان وتهدف إلى تقليل العجز المتوقع إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في العام الماضي.

وقال خليل إن بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى لبنان لإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي في البلاد.

وأضاف "المفترض أن ينجز التقرير قبل منتصف شهر (يوليو) تموز المقبل، وهو محطة أساسية تؤثر كثيرا على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان من قبل المؤسسات المعنية".

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