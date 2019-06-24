كوشنر: إن اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون على غرار مبادرة السلام (رويترز)

قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر إن التوصل لاتفاق إسرائيلي-فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكنا مشيرا إلى أن إبرام اتفاق سيستلزم موقفا وسطا بين المبادرة والموقف الإسرائيلي.

وقال كوشنر في مقابلة مع قناة إخبارية:"اعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية وبين الموقف الإسرائيلي".

وفي إطار المبادرة العربية، دعت عدة دول بقيادة السعودية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين.

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