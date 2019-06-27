لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

حساب كارداشيان لا يهدأ بسبب خطها الجديد للملابس الداخلية "كومينو"

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان -
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

تواجه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان موجة من الانتقادات بعد أن أعلنت يوم الأربعاء عن اطلاقها خط ملابس داخلية جديد يحمل اسم "كومينو".

كارداشيان كانت قد نشرت على حسابيها في تويتر وأنستغرام مجموعة من الصور لعارضات يظهرن بملابس داخلية ضمن خط الملابس الذي أطلقته، وهو السبب الذي أدى إلى غضب الكثيرين كون الماركة تحمل اسم لباس تقليدي ياباني، ترتديه اليابانيات في مناسبات خاصة.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

شاهد: كيم كاردشيان تطلق مشروعها الجديد من البيت الأبيض

كيم كارداشيان تعلن عن مولد طفلها الرابع عن طريق أم بديلة

ستاسيا ماستوموتو، وهي مصممة كومينو ومصورة في نفس الوقت قالت:"استخدام كلمة كيمونو لتكون ماركة ملابس داخلية هو أمر غير مناسب، ولا ينم عن احترام لثقافة اليابانيين".