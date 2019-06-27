حساب كارداشيان لا يهدأ بسبب خطها الجديد للملابس الداخلية "كومينو"

تواجه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان موجة من الانتقادات بعد أن أعلنت يوم الأربعاء عن اطلاقها خط ملابس داخلية جديد يحمل اسم "كومينو".

كارداشيان كانت قد نشرت على حسابيها في تويتر وأنستغرام مجموعة من الصور لعارضات يظهرن بملابس داخلية ضمن خط الملابس الذي أطلقته، وهو السبب الذي أدى إلى غضب الكثيرين كون الماركة تحمل اسم لباس تقليدي ياباني، ترتديه اليابانيات في مناسبات خاصة.

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ستاسيا ماستوموتو، وهي مصممة كومينو ومصورة في نفس الوقت قالت:"استخدام كلمة كيمونو لتكون ماركة ملابس داخلية هو أمر غير مناسب، ولا ينم عن احترام لثقافة اليابانيين".