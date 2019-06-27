سُدسُ شبّان وشابات الاتحاد الأوروبي أضاعوا العام الماضي هباءً

بيّن تقرير أوروبي أن سدس الشبّان والشابات (16.5 بالمائة) في دول الاتحاد الأوروبي، من الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاماً، لم يعملوا ولم يلتحقوا بالتعليم ولم ينتظموا في تدريب.

ووفقاً لتقرير أصدرته مديرية "يورستات" المعنية بتزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية، فقد سُجّل في السويد أدنى المعدلات في دول التكتّل للشبّان والشابات، من الفئة العمرية المذكورة والذي لم يعملوا ولم ينتظموا في التعليم أو التدريب خلال العام الماضي، وبلغت نسبتهم 8 بالمائة.

وحسب التقرير فقد جاءت هولندا في المركز الثاني بعد السويد بنسبة بلغت 8.4 بالمائة، تلتها لوكسبورغ بنسبة بلغت 9.9 ثم مالطا بنسبة بلغت 10.1 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن أعلى المعدّلات في الاتحاد الأوروبي للشبّان والشابات الذين لم ينخرطوا في العمل أو التعليم أو التدريب خلال العام الماضي، تمّ تسجيله في إيطاليا بنسبة بلغت 28.9 بالمائة، ثم اليونان بنسبة بلغت 26.8 بالمائة.

ولفت التقرير الأوروبي الرسمي الانتباه إلى وجود فرق كبير بين الشابات والشبّان الذين لم يسجّلوا العام الماضي حضوراً في سوق العمل ولا في مراكز التعليم ولا في ورشات التدريب، إذ كانت نسبة الشابات 20.9 بالمائة، فيما كانت نسبة الشبّان 12.2 بالمائة، ودائماً حسب الفئة العمرية المذكورة.

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