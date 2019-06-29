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العالم

التحالف بقيادة السعودية : اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار جازان

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
التحالف بقيادة السعودية : اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار جازان
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أعلنت وسائل إعلام سعودية أن التحالف بقيادة السعودية يقول إنه اعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار جازان.

في المقابل ذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي في اليمن نقلا عن متحدث عسكري، أن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت هجوما بطائرة مسيرة على مطار أبها السعودي ولا تأكيد بعد من الرياض.

وكثفت الجماعة، التي أزاحت بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية عن الحكم في صنعاء أواخر عام 2014، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية هذا الشهر.

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