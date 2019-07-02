بسبب اعتراض ياباني .. كيم كاردشيان تعلن موقفا جديدا بشأن ملابس "كيمونو" الداخلية

قالت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كيم كارداشيان يوم الاثنين إنها ستعيد تسمية خط إنتاج جديد لملابس داخلية، كانت قد دشنته باسم كيمونو، بعد أن قال يابانيون إن استخدام الكلمة لتوصيف الملابس الداخلية "يفتقر إلى الاحترام".

وقالت كارداشيان إنها أعلنت عن خط الإنتاج الجديد لمشدات الجسم في يونيو حزيران "بحسن نية" وإنها ممتنة لردود الفعل التي وصلتها.

وكتبت على تويتر قائلة "التعددية والشمولية يدخلان في صميم علاماتي التجارية ومنتجاتي وبعد تفكير ملي سأدشن خط مشدات الجسم تحت اسم جديد".

وتعني الكلمة في اليابانية "الأشياء التي تلبس" وتشير إلى أثواب بطول الجسم مع أحزمة يرتديها الناس في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف والجنازات.

وأثار استخدامها للكلمة والتقدم بطلب لتسجيلها كعلامة تجارية استياء الكثيرين.

وكتب مستخدم يدعى رو على تويتر "الكيمونو ليس ملابس داخلية! أوقفوا تسجيل العلامة التجارية! لا تجعلوا كلمة كيمونو ملككم!".

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