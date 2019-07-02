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العالم

نتنياهو: ترامب كان على علم بمهمة إسرائيلية لجلب وثائق نووية إيرانية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - رويترز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - رويترز
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقا، بما وصفته إسرائيل بمهمة للمخابرات في طهران العام الماضي للاستيلاء على وثائق نووية إيرانية سرية.

وكان نتنياهو أعلن في أبريل نيسان 2018 أن فريقا من جهاز الموساد نجح في الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران والتي أثبتت انتهاج إيران في السابق برنامجا للأسلحة نووية. واستند ترامب على تلك الوثائق، عندما اتخذ قرارا في الشهر التالي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015.

وتنفي إيران أنها سعت من قبل لامتلاك أسلحة نووية، واتهمت إسرائيل باختلاق مهمة طهران والوثائق السرية. وقال نتنياهو، بينما كان يمنح يوم الثلاثاء جائزة الأمن القومي الإسرائيلي لفريق الموساد الذي استولى على تلك الوثائق، إنه ناقش تلك العملية مع ترامب قبل تنفيذها، وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس في يناير كانون الثاني 2018.

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