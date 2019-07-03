شاهد: ماذا كانت تنبأت قبائل الشامان البيروفية بمباراة البرازيل والأرجنتين؟

تجمع عدد من الروحانيين المنتمين لقبائل الشامان البيروفية لاستطلاع رأي العالم الآخر بشأن المنتخبات المشاركة في كأس أمريكا اللاتينية (كوبا أميركا) المقامة حالياً في البرازيل. وبعد إجراء الطقوس التي تضمنت الغناء والرقص وإلقاء أوراق الكاكاو وبتلات الزهور على قمصان البرازيل الأرجنتين وبيرو، قالوا إن رسالة العالم الآخر أفادت بارتفاع حظوظ المنتخب المضيف في الفوز. وفازت البرازيل على الأرجنتين بنتيجة 2-0 في لقاء نصف النهائي الذي جمع بين الفريقين فجر الأربعاء كما تواجه بيرو تشيلي في مباراة نصف النهائي الأخرى فجر الخميس.