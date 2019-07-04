فيضانات في جنوب اليابان تؤدي إلى وفاة شخص وفقدان وإصابة آخرين

أدى هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضين في جنوب غرب اليابان إلى حدوث انهيارات طينية وفيضانات. و بحسب المعلومات التي أدلت بها الشرطة تسببت الأمطار بمقتل شخص وفقد آخر وجرح خمسة على الأقل، هذا بالإضافة إلى خسائر مادية و قطع للطرقات في عدد من المدن.

حيث شهدت بعض المناطق تساقط امطار غزير يعادل أكثر من ضعف ما هو متوقع عادة لشهر تموز/يوليو بأكمله. السلطات أشارت إلى وقوع أكثر من 30 انهيار أرضي في محافظة كاجوشيما، وأمرت بإجلاء حوالي 800 ألف شخص على الفور. كما شجع هئية الأرصاد الجوية على إخلاء باقي المناطق المتضررة مباشرة.