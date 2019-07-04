دبابات ومدرعات تشارك لأول مرة في تحضيرات احتفالات الرابع من تموز الأميركي

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيتجنب القضايا السياسية ويتناول القضايا الوطنية في كلمة مهمة يلقيها اليوم الرابع من تموز/يوليو الحالي في واشنطن بذكرى إعلان الاستقلال وسط تساؤلات من الديمقراطيين عن تكلفة الاحتفال وطابعه.

ويعتزم ترامب هذا العام إلقاء كلمة في احتفال عسكري شعاره "تحية لأمريكا" تشارك فيه فرق موسيقية عسكرية وتقام خلاله عروض عسكرية تشارك فيها طائرات سلاح البحرية بلو أنجلز وطائرة الرئاسة.

وشوهدت دبابات أمريكية في قطار شحن في واشنطن صباح الثلاثاء في إشارة إلى القوة العسكرية التي ستعرض ضمن الاحتفال الذي سيختلف كثيرا هذا العام عن الاحتفالات السابقة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الاحتفال قد يشهد أيضا مشاركة الدبابات القتالية إم1 أبرامز وقاذفة قنابل من طراز بي-2 وطائرات من طراز إف-35 وإف-22 وطائرة سلاح البحرية الهليكوبتر التي يستخدمها الرئيس.

ترامب قال في تغريدة إن الأسواق المالية ارتفعت إلى مستويات كبيرة في تاريخ أمتنا العظيمة، وهذه المرة 104 منذ انتخابات 2016 حيث ترتفع الأسواق المالية، تهانينا للولايات المتحدة الأميركية.

وتساءل الديمقراطيون في الكونغرس عما إذا كان ترامب سيحول احتفالا وطنيا غير حزبي إلى حفل انتخابي على حساب دافعي الضرائب. لكن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي استنكر ذلك ووصفه بأنه "سخيف تماما".

ولعقود نظم الرؤساء الأمريكيون السابقون احتفالات سنوية عادية في ذكرى إعلان الاستقلال الذي تم عام 1776 وهي الاحتفالات التي تجذب في العادة مئات الآلاف من الأشخاص إلى حديقة ناشونال مول لحضور عروض موسيقية وألعاب نارية.