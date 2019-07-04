شاهد: متحف المراحيض والفضلات البشرية في اليابان

إفتتح في اليابان متحفا للمراحيض والفضلات البشرية نجح في جذب 100 ألف زائر خلال شهر واحد، المتحف يقدم تجارب غريبة للزوار تحثهم على الطرافة و الضحك.

ويقول ماسارو كوباياشي وهو أحد القائمين على المعرض إنه عندما يتعلق الأمر بالمراحيض "لا توجد قواعد حول كيفية الاستمتاع بها، لذلك بالنسبة لمجموعات الأصدقاء أو العائلات التي تأتي، يمكنهم أن يقرروا بأنفسهم كيفية تجربتها، فسيكون الأمر ممتعًا أو إذا التقطتوا صورًا سيكون لطيفًا، اكتشف بنفسك كيف تحصل على المتعة في هذه البيئة وهذا ما يجعلها مسلية "