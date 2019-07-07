الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 12.7 مليار دولار من أموال "إل تشابو"

قالت السلطات الأمريكية إنها تسعى لاستصدار قرار قضائي يمكنها من مصادرة 12.7 مليار دولار من أموال تاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان "إل تشابو" بعد إدانته بتهريب المخدرات والابتزاز سابقاً هذا العام.

وقالت محكمة بروكلين الفيدرالية إن المبلغ هو إجمالي قيمة مخدرات الكوكايين والماريخوانا والهروين التي هربها إل تشابو إلى البلاد طبقاً لمتوسط أسعار سوق المخدرات.

ولم يتضح بعد إذا ما اكان هناك ممتلكات لغوزمان يمكن للسلطات الأمريكية مصادرتها لتنفيذ حكم المذكرة.

وقال جيفري ليشتمان، محامي غوزمان: "إنه إجراء أكاديمي لا قيمة له لأن الحكومة لم تحدد موقع بنساً واحداً من تلك العوائد التي حققها السيد غوزمان".

وأدين غوزمان في فبراير – شباط الماضي بعشر تهم واجهها وينتظر جلسة للنطق بالحكم عليه بالعقوبة يوم 17 يوليو – تموز.

إقرأ أيضاً:

نسخة من الجحيم: تعرف على السجن الذي سينفذ فيه "ال تشابو" عقوبته ونزلائه الأخطر في العالم

محاكمة طالب جامعي أمريكي صمّم تطبيقاً لتجارة المخدرات