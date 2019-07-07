شاهد: مسيرة في حي سياحي بهونغ كونغ لشرح هدف الاحتجاجات للزوار الصينيين

نزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع حي سياحي رئيسي في هونغ كونغ يوم الأحد على أمل شرح وجهة نظرهم المعارضة لمشروع قانون تسليم المتهمين لزوار صينيين.

وتسببت الاحتجاجات على مشروع القانون في اضطرابات سياسية في المدينة.

واجتذبت المظاهرات المناهضة لمشروع القانون، الذي تم تعليقه حاليا، مشاركة الملايين في شوارع المستعمرة البريطانية السابقة على مدى الأسابيع الماضية فيما أصبح أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في 2012.

ويسمح مشروع القانون بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم في إطار مؤسسة قضائية يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم مما أثار غضب المواطنين في هونغ كونغ وسط مخاوف من أن يهدد ذلك حكم القانون الذي يرسخ وضع المدينة كمركز مالي دولي.

ولم تحظ المظاهرات بالكثير من التغطية في الصين حيث تمنع الرقابة أغلب أخبار المظاهرات الكبرى منذ قمع دموي لاحتجاجات ساحة تيانانمين في بكين عام 1989.

وسار المحتجون عبر تسيم شا تسوي وهو مقصد تجاري شهير للسائحين ويضم عددا من المتاجر الراقية في محاولة لنقل رسالتهم بشكل مباشر للزوار الصينيين للمرة الأولى.

وتنتهي المسيرة عند محطة القطارات فائقة السرعة في المدينة والتي تربطها بالصين.

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