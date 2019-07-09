شاهد منحوتات ضخمة من التبن والقش في جبال الالب الفرنسية

شارك 12 فريقاً من النحاتين من جميع أنحاء العالم في المسابقة السنوية للمنحوتات يوم الأحد 7 يوليو في مدينة فالوار في جبال الألب الفرنسية، حيث منحوا خمسة أيام لبناء منحوتات ضخمة من التبن والقش.

ونال جائزة لجنة التحكيم الفريق اللتواني بعد أن صمم سحلية عملاقة "كاميليون"، كما حصل التمثال على جائزة جمهور الشباب.

وتم منح كل نحاتين 600 كيلوغرام من التبن و 400 كيلوغرام من القش لإنشاء الأعمال الفنية الضخمة، والتي ستبقى معروضة طوال الصيف على طول الطريق المؤدي إلى ممر جبال الألب الشهير "كول دو جاليبير".