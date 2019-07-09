شاهد: إحياء الذكرى الـ25 لرحيل مؤسس كوريا الشمالية

أحيت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الـ25 لرحيل الزعيم كيم إيل سونغ، مؤسس النظام الشيوعي في القسم الشمالي من شبه الجزيرة الكورية.

وفيما كان الزعيم الحالي لكوريا الشمالية كيم جونغ أون، يزور ضريح جّده، في العاصمة بيونغ يانغ، انطلقت صافرات الإنذار في جميع الشوارع والأمكنة في كافة أرجاء البلاد حيث التزم أفراد الشعب، كباراً وصغاراً، الصمت لمدة ثلاث دقائق وهم واقفون وأجسادهم محنية إلى الأمام، خضوعاً أو احتراماً.

وكان كيم إيل سونغ قاد بلاده منذ تأسيسها في العام 1948، وحتى وفاته في العام، 1994، وخلفه ابنه، كيم جونغ ايل، الذي توفي في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2011.