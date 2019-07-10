فيديو: البرازيل تودع جواو جيلبيرتو برادو دى أوليفيرا أحد موسيقييها العباقرة

غيب الموت الموسيقي البرازيلي جواو جيلبرتو، 88 عامًا ، الذي طور موسيقى بوسا نوفا وساعد في تحويل الأسلوب إلى جنون عالمي.

,أشاد الفنانون البرازيليون بأحد أشهر الفنانين في البلاد الذي توفته المنية في منزلة بمدينة ريو دي جانيرو وقال المغني غال كوستا إن البرازيل فقدت "أكبر عبقري لموسيقاها. إرثه ضخم للبرازيل والعالم". وقال الناقد زوزا هوميم دي ميللو لمحطة تلفزيون غلوبونيز إن جيلبرتو هو المسؤول عن جعل الموسيقى البرازيلية معروفة في جميع أنحاء العالم.

وُلد جواو جيلبرتو برادو دى أوليفيرا في ولاية باهيا البرازيلية، وبدأ الغناء في سن الثامنة عشرة، وفاز بالعديد من الجوائز حول العالم.

وكان آخر حفل موسيقي له في عام 2008. ولم يترك شقته خلال سنواته الأخيرة.

وقد سُجّي جثمان الموسيقي جواو جيلبرتو أمام العائلة والأصدقاء وعدد كبير من محبي الموسيقى البرازيلية في لحظة وداع أخيرة في ساو باولو يوم الإثنين، وقام الحضور بترديد أغانيه المشهورة عالميا.