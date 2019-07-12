مهاجران غير شرعيان يدخلان بريطانيا بسيارة فيراري

اختبأ اثنان من المهاجرين غير الشرعيين داخل سيارة فيراري كانت داخل شاحنة في طريقها إلى بريطانيا للمشاركة في سباق الفيرمولا واحد في المملكة المتحدة.

وقالت متحدثة باسم فريق فيراري للفورمولا واحد: لقد تم اكتشاف الشخصين أثناء تفريغ الشاحنة في مدينة سيلفرستون يوم الأربعاء وتم تسليمهما إلى الشرطة.

ومن المرجح أن يكون الشخصان المهاجران قد تسللا إلى داخل الشاحنة التي تحمل سيارات الفيراري بالقرب من ميناء كاليه الفرنسي.

وتستضيف حلبة سيلفرستون وهي أحد أعرق حلبات سباق السيارات في العالم، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2019 نهاية الأسبوع الحالي، ويتوقع أن يتجاوز عدد المشاهدين 140 ألف شخص لمتابعة أداء بطل بريطانيا لخمس مرات لويس هاميلتون الذي يتصدر بطولة مرسيدس.

وتقدر المنظمات الإنسانية عدد المهاجرين الذين يعيشون في منطقة كاليه بالمئات، وجميع يأملون في إيجاد طريقة للوصول إلى بريطانيا للإقامة هناك.

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