شاهد: تعاون فني بين فاريل ويليامز والرسام الياباني مستر في معرض باريسي

أطلق الفنان الأمريكي فاريل ويليامز تجهيزاً فنياً في باريس يوم الأربعاء 10 تموز/ يوليو، كمشارك في التنظيم لمعرض للفنان البصري الياباني مستر "Mr."،حيث قام بجولة مع عشرين طفلاً من مؤسسات خيرية لمشاهدة تجهيزات مستوحاة من رسوم المانغا المتحركة اليابانية.

المعرض الذي افتتح في متحف غيميت الوطني للفنون الآسيوية، حمل عنوان "دعوة إلى العمل"، يجمع ما بين الوسائط المتعددة والنحت والرسم والعناصر الإلكترونية.

ليس هذا التعاون الأول بين الفنانين، حيث عملا معاً سابقاً في أحد فيديوهات ويليامز الموسيقية عام 2014، وهو ما دفع بالمتحف إلى طلب مشاركة ويليامز في المشروع الذي يفتح أبوابه للجمهور حتى 23 أيلول/ سبتمبر.