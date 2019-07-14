رياض محرز يسجل في الدقيقة 94 ويحمل الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفاً من ضربة مباشرة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بين الجزائر ونيجيريا ضمن مواجهتيْ نصف النهائي، ليمنح الجزائر الفوز بنتيجة 2-1 ويؤهلها إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وستلاقي الجزائر المنتخب السنغالي في النهائي، الجمعة المقبل، بعد فوز الأخير على المنتخب التونسي مساء اليوم بنتيجة 1-0 في مباراة يقول البعض إن قرارات الحكم ظلمت تونس فيها بعض الشيء.

وكانت الجزائر قد تقدمت قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما حول المدافع النيجيري عرضية من محرز نفسه إلى داخل شباك فريقه بالخطأ. وبشكل عام كانت الجزائر أفضل في الشوط الأول منه في الثاني، "رغم العارضة الجزائرية" التي كادت أن تحسم المباراة في الدقيقة 90.

وحقق المنتخب النيجيري التعادل من ضربة جزاء بعدما لجأ الحكم، كما في مباراة تونس، إلى تقنية الفار (التحكيم عبر الفيديو).