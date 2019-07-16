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مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يلتقي بوزير خارجية الإمارات لبحث سبل إنهاء القتال في ليبيا

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يلتقي بوزير خارجية الإمارات لبحث سبل إنهاء القتال في ليبيا
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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر اليوم الثلاثاء إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى ليبيا غسان سلامة التقى بوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي لبحث سبل وضع حد للقتال في ليبيا.

ومنذ عام 2014، انقسمت ليبيا بين فصائل سياسية وعسكرية متناحرة في طرابلس والشرق.

وأصبحت القوات الخاصة وحدة أساسية متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا.

ومنذ بداية أبريل نيسان، يشن حفتر هجوما بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس في غرب البلاد لكن هذه الحملة تعثرت.

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