شاهد: تايلاند تستقبل موسم الصوم البوذي بتقليد خاص

أبحر القرويون على متن 150 قاربًا أسفل قناة "لاتشادو" في وسط تايلاند ضمن موكب تقليدي يسمى مهرجان النهر الملون، للاحتفال ببداية الصوم البوذي الذي تستمر ثلاثة أشهر. وأبحرت القوارب، المزينة بالألوان والتي تحمل الشموع المزخرفة الكبيرة، عبر الممر المائي الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً عبر الأحياء في "أيوثايا"، في حدث يعد من أهم التقاليد المحلية، والتي تجلب أعدادا كبيرة من السياح عبر العالم. ويبدأ الصوم الكبير البوذي اعتبارًا من 17 يوليو - تموز، ولا يُسمح للرهبان البوذيين بقضاء ليالهم خارج الأديرة لمدة ثلاثة أشهر، وتستخدم الشموع الممنوحة للرهبان في إضاءة لياليهم، كتقليد قديم عندما لم يكن هنالك كهرباء و إنارة.