بريطانيا: إرسال سفينة حربية جديدة إلى الخليج يستهدف حماية مصالحنا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، الأربعاء، إن بريطانيا أرسلت السفينة الحربية "كنت" إلى الخليج لحماية مصالحها وضمان حرية الملاحة بعد تصاعد التوتر مع إيران، وذلك بعد ان أعلنت في السابق أن نشر السفينة مجرد مهمة روتينية.

كانت إيران قد توعدت بالرد على ما وصفته "قرصنة" بريطانية بعد احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس الثلاثاء أن نشر الفرقاطة كنت كان أمراً مخططاً له منذ فترة، لكنها قالت اليوم الأربعاء إن تفاصيل العملية تداخلت مع تفاصيل تخص سفينة الدعم "ويف نايت".

وتابعت الوزارة في بيان "نأسف لأن المعلومات الخاصة بنشر (السفينة) "ويف نايت"، وهي خطة وضعت منذ فترة، قد تداخلت مع نشر السفينة "كنت" في الخليج".

وقالت الوزارة "مازلنا نركز على ضمان وقف التصعيد في المنطقة وسوف نتصرف بشكل مناسب لحماية المصالح البريطانية وضمان حرية الملاحة... نشر "كنت" في الخليج في وقت لاحق من العام الحالي يعكس هذا الأمر".