دونيتسك الأوكرانية تحيي الذكرى الخامسة لإسقاط الطائرة الماليزية "إم إتش 17"

كرم سكان قرية هرابوف، وهي قرية يسيطر عليها متمردون شرق أوكرانيا، وحيث أسقطت طائرة ماليزية في عام 2014، 298 ضحية في حفل أقيم يوم الأربعاء 17 تموز يوليو.

وتم استهداف الرحلة MH-17 التي كانت متوجهة من أمستردام إلى كوالا لامبور في السماء في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها متمردون مدعومون من روسيا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وحمل فريق من المحققين بقيادة هولندا روسيا المسؤولية كونها مصدر الصاروخ الذي أسقطها.

كان هذا الحادث هو الأكثر دموية في مسار الحرب التي انتهت باتفاق سلام عام 2015 بين الانفصاليين المدعومين روسياً والقوات الأوكرانية.